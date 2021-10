Thaïlande : quand les canards remplacent les pesticides

Près de Bangkok (Thaïlande), des milliers de canards s'ébrouent dans un joyeux cancanement en quelques secondes sur des hectares de rizières. Pour eux, le festin commence : escargots, vers de terre et insectes, qui ravagent habituellement les plantations de riz dans le pays. Ces volatiles remplacent les pesticides, mais aussi les engrais et produits chimiques. Dans les campagnes du royaume, les canards nettoyeurs sont devenus la norme.

Une tradition ancestrale venue du Japon

Pour les canards, la journée a débuté quelques heures plus tôt, sous l'œil attentif de leur éleveur. "Lorsqu'ils terminent dans un champ, on les emmène dans un autre champ", explique ce dernier. Il possède 20 000 canards, qu'il repartit par petits groupes. La Thaïlande est aujourd'hui le troisième exportateur de riz dans le monde. Au milieu des plantations, il n'est plus rare d'apercevoir de grandes fermes de canards. Dans le pays, ils sont surnommés "les chasseurs des champs". La tradition ancestrale est née au Japon il y a plusieurs siècles, et a été remise au goût du jour dans les années 80, avec l'arrivée des cultures intensives.