Santé : l’eau potable contaminée par des pesticides

Selon un rapport de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, un tiers de l'eau distribuée contient des traces importantes de résidus de chlorothalonil, un pesticide interdit depuis 2020 car potentiellement cancérigène.

Le Chlorothalonil était un pesticide utilisé pendant 50 ans, avant d’être interdit en 2020 en France car probablement cancérigène. Mais des micropolluants issus de sa dégradation sont toujours présents dans l’eau. L’agence nationale de sécurité sanitaire estime qu’au moins 34% de l’eau distribuée serait non conforme à la réglementation. Un chiffre sans doute sous-estimé avec un niveau bien plus élevé dans les régions agricoles. "Cette molécule nous inquiète parce que dans l’eau, on ne doit pas avoir de résidus de pesticides (...), les pesticides posent un problème de santé publique", déclare Mickaël Derangeon, vice-président d’Atlantic’Eau.

Difficile de s’en débarrasser

Les études manquent sur la dangerosité des molécules et leur persistance dans l’eau. Mais une limite de qualité a été fixée. Il est néanmoins difficile de s’en débarrasser. Cela coûterait cher aux collectivités et aux régies d’eau. Coûteuse et imparfaite, les technologies de dépollution sont aussi très gourmandes en énergie.