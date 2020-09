Réintroduction temporaire des néonicotinoïdes : "Nous voterons résolument contre", assure Cédric Villani

Les députés ont donné mercredi un premier feu vert, mais sous conditions, au projet de loi permettant la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes afin de sauver la filière betteraves, en dépit de la ferme opposition des pro-environnement. Le projet de loi sera en commission à l'Assemblée nationale dans la semaine.

"Nous voterons résolument contre", a assuré dimanche 27 septembre sur franceinfo Cédric Villani, député EDS (Écologie démocratie solidarité) de l’Essonne, vice-président de l’Office scientifique de l’Assemblée nationale. Il considère que "cette réautorisation est une régression environnementale considérable".

Ce n'est pas un pesticide parmi d'autres c'est une classe de pesticides, les plus violents, les plus dangereux, les plus terribles, jamais inventés. C'est 7 000 fois plus dangereux que le DDT [un insecticide], plus toxique.