L'Anses lance la procédure de retrait du marché du S-métolachlore, l'un des pesticides les plus utilisés en France

Ce pesticide, autorisé depuis presque 20 ans, est utilisé principalement pour le maïs mais aussi pour d'autres cultures.

C’est une décision assez rare et qui pose beaucoup de questions. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) lance la procédure de retrait du marché du S-métolachlore, l'un des pesticides les plus utilisés en France, a appris mercredi 15 février franceinfo auprès de l'Agence. Ce pesticide est utilisé principalement pour la culture du maïs ainsi que pour le tournesol, le soja ou la betterave. Il est autorisé depuis 2004, il y a presque 20 ans.

L'Anses dit avoir mené une expertise sur le risque de contamination des eaux souterraines par le pesticide herbicide. Les résultats indiquent des "concentrations estimées supérieures à la limite de qualité fixée par la législation européenne".

Apres avoir été épandue, la molécule du S-métolachlore se dégrade. Elle devient alors un métabolite qui migre et devient persistant dans l’environnement. Ces métabolites sont recherchés depuis une petite dizaine d’années. En 2019, presque un tiers des prélèvements avaient identifié un résidu de pesticide dans l’eau potable. Avec des seuils de qualité de plus en plus souvent dépassés.

L'Anses espère "réduire la contamination de l'environnement par cette substance"

L'Anses indique avoir, dans un premier temps, introduit des mesures de restriction des autorisations de mise sur le marché, par une "réduction des doses maximales d'emploi pour le maïs, le tournesol, le soja et le sorgho." Mais elle estime que les résultats dans les eaux souterraines ne sont pas satisfaisant.

Face aux dernières analyses réalisées, l'Agence souligne son intention de retirer le S-métolachlore du marché pour ses usages agricoles en engageant les procédures nécessaires. L'Anses espère ainsi "réduire la contamination de l'environnement par cette substance et une restauration progressive de la qualité des eaux souterraines".