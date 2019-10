VIDEO. Quand les pesticides empoisonnent les relations entre riverains et agriculteurs

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Je te filme, tu me filmes. Dans les campagnes et les zones périurbaines, les batailles entre riverains et agriculteurs autour des pesticides se jouent à grands coups de smartphones. Comme le montrent ces vidéos amateurs fournies par leurs auteurs, les premiers filment les seconds en train d'épandre, les seconds filment les premiers en train de les invectiver. Avant la publication, jeudi 24 octobre, d'une enquête sur notre site et la diffusion d'un reportage d'"Envoyé spécial" sur France 2, franceinfo vous propose un aperçu, en vidéo, de ces tensions.

On y voit des riverains, inquiets pour leur santé, documenter chaque utilisation de produits phytosanitaires à proximité de leur maison. On y entend un agriculteur défendre avec conviction sa façon de travailler face aux insultes d'un voisin opposé aux pesticides. Ces échanges illustrent la sensibilité du sujet, au moment où le gouvernement propose d'instaurer une distance minimum entre l'épandage de pesticides et les habitations.