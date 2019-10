GRAND FORMAT. Dans les campagnes, les pesticides empoisonnent les relations entre riverains et agriculteurs

Cette suspicion illustre le fossé d'incompréhension qui sépare riverains et agriculteurs. David, un exploitant d'Ille-et-Vilaine qui cultive des céréales en conventionnel et produit du lait bio, se dit ainsi victime de "ragots". Certains l'accusent de travailler la nuit parce qu'il utiliserait des "substances interdites". "Je me fais juger par des gens qui n'y connaissent rien", regrette-t-il, avant d'expliquer pourquoi cette technique permet d'utiliser moins de pesticides. "La nuit, quand les plantes respirent avec la rosée, les stomates sont ouverts à fond et absorbent plus de produit. On peut donc traiter avec 1/10e de la dose prescrite."

Installé en périphérie de Rennes, il ne compte plus les insultes et gestes obscènes sur le passage de son pulvérisateur, qui ne contenait même pas de pesticides. En 2012, "une voiture s'est mise en travers de ma route et le type a commencé à m'insulter, façon cow-boy, à me traiter de pollueur, à me demander si je n'avais pas honte", raconte David. Ce jour-là, il s'apprêtait à épandre deux litres par hectare de… Coca-Cola : "Je n'ai pas trop le droit de le dire parce que ce n'est pas testé comme matière agricole, mais je mets un peu de saccharose pour renforcer la plante", explique celui qui utilise aussi des solutions vinaigrées "que l'on retrouve dans les cuisines de chacun d'entre nous".

Dans la Marne, Philippe, 30 ans, regrette aussi cette méconnaissance des conditions de travail des agriculteurs. Il juge par exemple irréaliste de prévenir les riverains de la date de chaque épandage et des produits utilisés, pour limiter leur exposition. "La décision de traiter, je la prends parfois le dimanche soir à 20 heures pour le lundi matin 6 heures parce que je vois que les conditions météorologiques sont favorables", justifie-t-il. Le jeune homme insiste sur la qualité du matériel utilisé pour éviter la dispersion des produits.