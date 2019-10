AlertePollution : pouvez-vous boire sans risque l'eau de votre robinet ? Découvrez-le dans notre carte

Des internautes se sont inquiétés de la qualité de l'eau potable chez eux via notre opération participative #AlertePollution. Franceinfo a rassemblé les derniers prélèvements disponibles sur une carte.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Eau potable polluée aux pesticides", s'alarme un habitant de Salmaise (Côte-d'Or). "Nous ne disposons plus d'analyse détaillée", s'inquiète un autre, à Villers-Saint-Barthélemy (Oise). Dans les signalements reçus via notre plateforme #AlertePollution, plus d'une dizaine de personnes se disent préoccupées par la qualité de l'eau potable chez elles et nous sollicitent pour tenter d'en savoir plus. En France, il faut savoir que "l'eau du robinet est l'un des aliments les plus contrôlés. Elle fait l'objet d'un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire", souligne le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Des prélèvements sont donc réalisés régulièrement par les agences régionales de santé.

Pour répondre aux inquiétudes des lecteurs, franceinfo a collecté les résultats des dernières analyses rendues disponibles par les autorités. Elles datent de 2019 et concernent près de 17 500 communes de France métropolitaine. L'eau dans votre ville est-elle "conforme aux limites et aux références de qualité" ? Y a-t-on récemment détecté des micro-organismes (bactéries, virus…), des pesticides ou un taux trop élevé de plomb ? Pour le savoir, il vous suffit de réaliser une recherche en utilisant l'outil loupe dans notre carte ci-dessous.

Les villes y sont classées en trois catégories : celles dont l'eau est conforme (catégorie 1, en vert) ; celles où des paramètres mesurés dépassent les limites sans présenter de risque immédiat pour l'ensemble de la population, mais qui peuvent occasionner certaines restrictions (catégorie 2, en orange) ; enfin, celles où la consommation de l'eau potable est vivement déconseillée ou interdite (catégorie 3, en rouge). Si tel est le cas pour votre commune, sachez que le site du ministère permet d'obtenir plus de détails sur les résultats.