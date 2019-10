APPEL A TEMOIGNAGES. Tensions autour des pesticides : riverains ou agriculteurs, racontez-nous comment cela se passe chez vous

Le 24 octobre, "Envoyé spécial" diffusera une émission consacrée aux tensions entre riverains et agriculteurs sur la question des pesticides. Pour l'occasion, l'émission de France 2 s'associe avec franceinfo.fr pour vous donner la parole.

Arrêtés anti-pesticides, riverains inquiets de voir des produits phytosanitaires épandus à quelques mètres de leur habitation, agriculteurs agressés, débat sur la distance minimale à respecter... La question des pesticides suscite de plus en plus de tensions en France. Alors que la consultation citoyenne sur ce sujet brûlant s'achève mardi 1er octobre, "Envoyé spécial", qui y consacrera un reportage sur France 2 le 24 octobre, et franceinfo s'associent pour vous donner la parole, avec un dispositif similaire à notre #AlertePollution.

Vous habitez près d'un champ ou d'une exploitation agricole et vous vous inquiétez des conséquences des pesticides pour votre santé ? Vous êtes agriculteur et vous avez déjà été confronté à l'hostilité de vos voisins après un épandage ? Votre maire a pris un arrêté anti-pesticides et vous soutenez/dénoncez cette démarche ? Racontez-le nous en remplissant le formulaire ci-dessous et en nous laissant vos coordonnées pour que nous puissions vous recontacter.