Santé : une étude dévoile les effets des pesticides sur notre organisme

Il n'y a plus aucun doute qu'un lien existe entre l'exposition aux pesticides et le développement de certaines maladies. Les chercheurs de l'Inserm ont compilé plus de 5 000 études dans le monde. Pour les agriculteurs qui manipulent ces produits ou les riverains qui vivent à proximité de champs, le lien entre pesticides et plusieurs pathologies comme la maladie de Parkinson, le myélome ou le lymphome non hodgkinien, apparaît clairement.

Le glyphosate toujours utilisé en France

Selon ce rapport, la présomption d'un lien est fort, notamment pour certains cancers chez l'enfant, comme la leucémie, quand la mère a été exposée aux pesticides pendant sa grossesse. Pour le glyphosate, le niveau de présomption est moins élevé mais bien réel avec le développement de certains lymphomes. L'herbicide est pourtant toujours utilisé en France. Pour le chlordécone, un pesticide très utilisé dans les bananeraies des Antilles jusque dans les années 70, une présomption d'un lien fort avec le cancer de la prostate existe.