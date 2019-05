Pesticides : la France n'a pas réussi à diminuer de moitié sa consommation

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La viticulture bordelaise est une grosse utilisatrice de pesticides. Est-ce que la France en utilise encore beaucoup ? "Oui. Notre consommation de produits phytosanitaires a même augmenté : +12% entre 2009 et 2016, explique le journaliste Hugo Puffeney présent en plateau. On est donc bien loin du cap que la France s'était fixée en 2009 après le Grenelle de l'environnement : réduire de moitié notre utilisation de pesticides en 10 ans. Cet objectif est repoussé à 2025."

L'Aube, le département qui en consomme le plus

"En revanche, l'usage de pesticides en dehors de l'agriculture, par les particuliers, est en très nette baisse : -40% depuis 2011", enchaîne le journaliste. Quels sont les départements qui utilisent le plus de pesticides ? "Pour le mesurer, on peut s'aider d'achats de produits phytosanitaires : sans surprise, c'est l'Aube, un département très agricole, qui arrive en tête. Le produit le plus acheté, c'est ce fameux glyphosate", conclut Hugo Puffeney.

