Glyphosate : un herbicide en questions

Le glyphosate, principe actif du Roundup est au coeur d'une bataille industrielle et scientifique depuis plusieurs années. La dangerosité de l'herbicide est-elle avérée ? En 2015, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) classe le glyphosate parmi les produits potentiellement cancérogènes. L'année suivante, une autre agence de l'ONU juge "improbable que le glyphosate présente un risque pour la santé".

Pas cher, efficace, mais dangereux ?

Le glyphosate est très efficace. Pas cher et redoutable, l'herbicide est devenu indispensable. 8 000 tonnes sont utilisées chaque année en France. Pour beaucoup d'agriculteurs, cet herbicide est un gage de productivité. " Si demain le coût de désherbage devient prohibitif parce que le glyphosate n'est pas autorisé, on va perdre certaines cultures ", estime Christian Durlin, un agriculteur et administrateur au sein de la FNSEA. Aux États-Unis, 4 000 procédures liées au glyphosate pourraient aboutir sur un procès.

