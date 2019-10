DOCUMENT FRANCE 3. En Mayenne, une mère de famille atteinte de deux tumeurs dénonce l'utilisation de pesticides à huit mètres de son domicile

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Lorsqu'un champ de maïs s'installe sur la colline à côté de son domicile, à Larchamp (Mayenne), cette famille ne s'attendait pas à ce que sa vie vire au cauchemar. "Du jour où ce champ a été cultivé, témoigne Catherine Fargeas, ce sont des glissements de terrain au printemps et donc des glissements de produits d'épandage qui arrivent dans ma cour." Il faut dire que des pesticides sont utilisés à huit mètres seulement de son habitation, où Catherine et sa fille vivent depuis vingt ans. En 2013, la famille perd chèvres, lapins et même un chien de façon inexpliquée. Quelque temps plus tard, c'est la jeune fille de la famille qui tombe malade, frappée par une polyarthrite infantile.

Une plainte pour empoisonnement

L'état de santé de la mère de famille se dégrade également. Une première tumeur se déclare, puis des problèmes de thyroïde et une deuxième tumeur. Les médecins évoquent alors un "problème environnemental". Lorsque nos confrères de France 3 font analyser une mèche de ses cheveux, ce sont 15 pesticides qui sont détectés par un laboratoire indépendant. "C'est un profil de toxicité chronique avéré", estime l'expert du laboratoire interrogé par France 3. Catherine Fargeas a porté plainte pour empoisonnement.

Arrêtés anti-pesticides, riverains inquiets de voir des produits phytosanitaires épandus à quelques mètres de leur habitation, agriculteurs agressés, débat sur la distance minimale à respecter... La question des pesticides suscite de plus en plus de tensions en France. Si, vous aussi, vous habitez près d'un champ ou d'une exploitation agricole et que vous vous inquiétez des conséquences des pesticides pour votre santé, témoignez auprès de franceinfo.