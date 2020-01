Pas-de-Calais : le projet de construction d'une serre tropicale fait polémique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Une immense serre tropicale de 20 000 m2 abritant animaux et plantes exotiques en plein Pas-de-Calais. C'est le projet fou baptisé Tropicalia qui devrait voir le jour près de Berck-sur-Mer. Ses promoteurs comptent accueillir dès l'année prochaine 500 000 visiteurs, mais les associations écologistes s'y opposent et comptent bien faire annuler le permis de construire.

Un projet inutile selon certaines associations

Cette serre doit faire cohabiter des oiseaux multicolores, des fleurs exotiques et des animaux en tous genres, et ce, en plein milieu du Pas-de-Calais. Les habitants apprécient l'idée et espèrent que cela puisse dynamiser le coin. "C'est bien ça va amener du monde", confie un passant. Une autre affirme qu'elle se rendra au sein de cette serre dès que sa construction sera achevée. 73 millions d'euros devraient être investis pour construire une immense serre. Une bulle chauffée à 26 degrés 24 h sur 24 grâce à une énergie verte selon le promoteur du projet. Certaines associations dénoncent l'inutilité de ce projet pour l'économie locale.

Le JT

Les autres sujets du JT