Pas-de-Calais : la plage de Wissant déconseillée à la baignade car trop polluée selon une étude

Les résultats d'une nouvelle étude sur la pollution de l'eau des plages du Pas-de-Calais pointe leur pollution importante, notamment en raison des eaux usées. L'association déconseille de s'y baigner, à l'instar d'autres plages des Hauts-de-France.

C'est l'une des plages les plus appréciées de la Côte d'Opale, mais peut-être aussi l'une des plus polluées. C'est en tout cas ce qu'affirme une association environnementale, qui conseille d'éviter la plage de Wissant (Pas-de-Calais) en raison d'une pollution régulière aux bactéries. Sur le sable, la nouvelle stupéfait les habitués. "On trouve que l'eau est tout à fait correcte, on n'a jamais été malades", fait remarquer l'un d'eux, tout juste sorti de l'eau.

La moitié des plages des Hauts-de-France concernée

Wissant, mais aussi Dunkerque, ou Calais... Dans les Hauts-de-France, la moitié des plages serait ainsi à éviter selon cette étude. Au niveau national, 5% des plages seraient concernées, dont une sur cinq est considérée comme déconseillée. Des résultats obtenus à partir des prélèvements officiels effectués par les autorités régionales de santé. Mais l'association Eaux et rivières de Bretagne a développé son propre indicateur, plus précis selon elle. Une pollution liée principalement aux eaux usées et aux effluents issus des élevages qui ruissellent dans la mer.