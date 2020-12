Nouvel An : les bonnes nouvelles de 2020

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les meilleures nouvelles de 2020 sont pour notre planète, lorsque nos villes ont fait silence et que la pollution s’est dissipée. Des dauphins roses ont été observés à Hong Kong. Les manchots des Galapagos étaient plus nombreux sans touristes. En 2020, on a surtout mieux respiré : les émissions de CO2 ont chuté de près de 9%. C’était également l’année du vélo. Sur certains axes des grandes villes de France, le nombre de cyclistes a augmenté de 200%. L’OMS a annoncé l’éradication de la polio sauvage en Afrique.

2020, année des femmes

Kamala Harris est devenue vice-présidente des États-Unis. Les footballeuses brésiliennes ont savouré leur victoire salariale, puisqu’elles vont gagner autant que les hommes. Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde, a été libérée après presque quatre années de détention. 100 sarcophages vieux de plus de 2 000 ans ont été retrouvés en Égypte. En 2020, les artistes confinés ont aussi offert des milliers de concerts virtuels et gratuits.





