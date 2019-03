Grande America : le conteneur d'une famille a coulé

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Plus qu'un voyage, ce devait être une aventure en famille, un périple de 13 000 kilomètres, à travers l'Amérique du Sud. Aurore et Mickaël ont mis entre parenthèses leurs carrières respectives pour découvrir avec leurs enfants de nouveaux horizons à bord d'un camping-car. Ils avaient spécialement acheté le véhicule et l'avaient entièrement aménagé. Il devait être acheminé en Uruguay par voie de mer, à bord d'un cargo, qui jamais n'arrivera à destination : le Grande America.

Un rêve brisé

La famille Delaire a suivi quasiment en direct, à la télévision, les images du naufrage. "Ça met un coup au moral. Avec tout l'investissement qu'on avait fait derrière, financier. On voit tout ça qui part à 4 600 mètres au fond de l'eau", se désole le père de famille. Des rêves d'aventure brisés. Aurore et Mickaël Delaire avaient même vendu leur maison avant de partir. Mais la famille considère aujourd'hui que la perte de son camping-car est une péripétie par rapport aux risques écologiques liés au naufrage. Depuis, la solidarité s'est organisée grâce à une cagnotte lancée sur internet. Les fonds récoltés devraient lui permettre de racheter un camping-car pour mettre le cap vers d'autres contrées. Peut-être l'Europe de l'Est et la Russie.

