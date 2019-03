Grande America : la marrée noire se rapproche de côtes françaises

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À une vitesse de 35 kilomètres par jour, ces plaques d'hydrocarbures déversées par le Grande America s'approchent de plus en plus des côtes françaises. Elles pourraient atteindre la Gironde et la Charente-Maritime dans quelques jours seulement, 500 kilomètres de littoral sont menacés. Deux nappes ont été repérées. L'une à l'endroit où le cargo a fait naufrage, l'autre à une vingtaine de kilomètres de là. C'est depuis l'Argonaute, parti de Brest (Finistère) jeudi 14 mars que le dispositif antipollution est coordonné avec l'aide de quatre autres bateaux.

"Nous faisons tout pour pomper, mais il n'est possible de pomper en mer que si un certain nombre de conditions météo sont réunies et il y a semble-t-il des fenêtres météo dans les jours qui viennent", explique François de Rugy, le ministre de l’Écologie. En plus des 220 000 tonnes de fioul lourd contenu dans les soutes, le Grande America transportait 45 containers remplis de matière dangereuse, dont de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique.

