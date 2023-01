Nature : le mimosa illumine l’hiver

Peu coûteuse, l’exploitation du mimosa ravie les producteurs alors que les récoltes ont déjà commencé.

Dès les premières lueurs du jour, il illumine et embaume la Côte d’Azur. Le mimosa, brin de soleil au cœur de l’hiver, une fleur qui fait aussi vivre toute une filière. Pour Fabien Reynaud et ses quatre saisonniers, la récolte commence au petit matin à Pégomas (Alpes-Maritimes). Le producteur, qui tient son exploitation de son grand-père, sectionne des grandes branches pas trop fleuries. "L’idéal est de le récolter quand il n’est pas totalement fleuri", explique Fabien.



Une production économique

Avec plus de 1 000 bouquets par jour, sa production a doublé en dix ans, car le mimosa est une fleur rentable, "rudimentaire", nécessitant "très peu d’arrosage, pas d'engrais et peu de traitement." Ce n’est qu’une fois cueillis que la fleur demande un peu de travail. Le père de Fabien Reynaud les arrose avant de les emballer et de les placer dans une forcerie, une pièce chaude et humide pour achever la floraison du mimosa.