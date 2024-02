Nappes phréatiques : légère dégradation en janvier, situation "préoccupante" dans le Roussillon

Au 1er février, 46% des nappes sont au-dessus des normales de saison et 15% à des niveaux comparables, précise le Bureau de recherches géologiques et minières.

La situation des nappes phréatiques de France métropolitaine "reste généralement satisfaisante" grâce aux pluies efficaces de novembre-décembre, "mais se dégrade légèrement" entre décembre et janvier, a annoncé, mardi 13 février, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), qui souligne la situation "très préoccupante" du massif des Corbières et de la plaine du Roussillon, en Pyrénées-Orientales.

Au 1er février, 46% des nappes sont au-dessus des normales de saison et 15% à des niveaux comparables, précise le BRGM, l'organisme public chargé de leur surveillance. Cette situation est "plus favorable" qu'en 2023 à la même date "où 60% des niveaux étaient situés sous les normales".

"Les niveaux demeurent très préoccupants"

"Seules les nappes du Languedoc, du Roussillon et de Corse conservent des niveaux en janvier 2024 plus bas qu'en janvier 2023", note le BRGM dans son bulletin. "La recharge importante survenue entre fin octobre et décembre a eu un effet notable sur les nappes" qui étaient pour la plupart très à sec à la sortie de l'été, rappelle l'organisme dans son bulletin mensuel. Toutefois "en janvier, l'intensité de la recharge des nappes phréatiques" a diminué par rapport à décembre. "La situation reste généralement satisfaisante mais se dégrade légèrement avec 46% des niveaux au-dessus des normales mensuelles", note le Bureau.

Des "niveaux bas à très bas" sont toutefois relevées sur "les nappes inertielles du Sundgau", dans le sud de l'Alsace, "et du couloir de la Saône" ainsi que "sur celles du sud-sud-est et de Corse". En particulier, "les niveaux demeurent très préoccupants sur les nappes des calcaires du massif des Corbières et de la plaine du Roussillon", dans les Pyrénées-Orientales, avertit le BRGM.