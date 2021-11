Embarquement à bord du brise-glace Polarstern. L'équipe du documentaire Expédition Arctique, au cœur du réchauffement climatique a passé un an avec la mission Mosaïc, dans l'Arctique. Cette expédition exceptionnelle, qui a mobilisé 300 scientifiques venus de 20 pays, a exploré le cœur de cette sentinelle du changement climatique. Embarqués à bord du Polarstern, qu'ils ont laissé dériver en direction du pôle Nord, les scientifiques de la mission ont étudié l'évolution de la banquise et constaté que la dérive de leur navire, en été, était trois fois plus rapide que ce qu'elle aurait pu être il y a un siècle.

"Un des impacts les plus terrifiants du changement climatique"

Le réchauffement de l'Arctique associée à la fonte de plus en plus rapide des glaces sur la terre ferme provoque une hausse du niveau des océans qui s'avère catastrophique pour le monde. L'analyse alarmiste des scientifiques est sans appel : "Quand on regarde les projections, elles donnent des chiffres allant de un à trois mètres à la fin du XXIe siècle". Selon les scénarios élaborés par les chercheurs, "de grandes zones côtières se retrouveront sous l'eau". La ville de "Londres pourrait même être submergée", s'inquiète Julienne Stroeve, climatologue américaine chargée d'évaluer l'épaisseur de la banquise.

Ce que confirme John Cassano, professeur agrégé au département des sciences atmosphériques et océaniques du Colorado et membre de la mission Mosaïc. La montée des eaux "est l'un des impacts les plus terrifiants du changement climatique dans les régions polaires". "Jusqu'où vont monter les océans ? (...) On a l'exemple de la Floride, selon les projections, la péninsule disparaitra petit à petit". Ailleurs, comme au Bangladesh, dont une grande partie du territoire se trouve tout près du niveau de la mer, de plus vastes étendues seront noyées. "Cela aura un impact sur des millions d'habitants (...) c'est un problème majeur et rien ne montre que la tendance s'inverse", prévient John Cassano.

Le documentaire Expédition Arctique, au cœur du réchauffement climatique, réalisé par Ashley Morris, est diffusé sur France 5 le 11 novembre à 20h55.