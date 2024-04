Montée des eaux : un plan d'action sera pensé au cas par cas pour 500 communes

La montée des eaux menace des centaines de milliers d'habitations. Un centre d'étude mandaté par le gouvernement a identifié 500 communes pour lesquelles un plan d'action sera pensé au cas par cas.

Des centaines de milliers d'habitations sont menacées par la montée des eaux. L'équivalent d'un terrain de football disparaît chaque semaine en France, sous l'effet de la progression des océans, selon le ministère de la Transition écologique. En 2050, 6 500 habitations pourraient disparaître, d'après le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema). En 2100, cela pourrait concerner plus de 500 000 logements et locaux d'activité. À cette échéance, des départements comme le Nord, la Seine-Maritime ou la Vendée pourraient être les plus touchés.

Des phénomènes naturels qui se répètent et s'intensifient

La France est particulièrement vulnérable au recul du trait de côte, notamment à cause de phénomènes naturels qui se répètent et s'intensifient : vagues-submersion, tempêtes et vents. Le centre d'étude mandaté par le gouvernement a identifié 500 communes pour lesquelles un plan d'action sera pensé au cas par cas. Des dispositifs d'indemnisation et de relogement dans les terres sont également envisagés.