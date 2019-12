Montagne : une randonnée sur les traces des chamois

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Nicolas Crunchant, guide en montage entre avec son groupe sur les terres d'Abriès-Ristolas (Hautes-Alpes) dans un silence respectueux. Ils sont comme dans un musée, avec pour oeuvre d'art la faune sauvage à observer. "Quand on entre dans des zones comme celle-ci où potentiellement des chamois ou des bouquetins, il faut être très silencieux et discret. Marcher en file indienne, respecter les traces et les lieux. On est les invités. Ils habitent ici en permanence et on ne fait que passer", explique-t-il.

Une population en baisse

À condition de bien regarder, chaque pas apporte un nouvel indice sur la vie locale. La patience constitue la première règle, car même invisible, la faune n'est jamais très loin. Des chamois peuvent être cachés un peu partout et regarder les randonneurs passer sans se faire voir. Dans le Queyras (Hautes-Alpes), la population de chamois a beaucoup diminué ces dernières années sans que l'on puisse vraiment l'expliquer. Ils seraient environ 3 000 en 2019. Les chamois sont friands de pentes raides ou de rochers où l'herbe subsiste même en plein hiver. Après une heure de marche, le groupe en rencontre enfin un.