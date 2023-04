Vrai ou fake La montée du niveau de la mer est-elle de la science-fiction ?

Au micro de Sud Radio, l’ingénieur Christian Gerondeau a estimé qu’il "n’y a aucune montée de la mer significative". Cette affirmation est-elle correcte ? Éléments de réponses.

La montée du niveau de la mer est-elle de science-fiction inventée par le GIEC ? Au micro de Sud Radio, l’ingénieur Christian Gerondeau a assuré : "Cette montée des eaux de la mer est de l’ordre de 2 mm par an. […] Il n’y a aucune montée de la mer significative." Ce chiffre de 2 mm par an, publié par le GIEC, est exact. Il concerne la période de 1900 à 2018. Ce qu’oublie de dire cet ingénieur climatosceptique, c’est qu’en 30 ans, ce phénomène s’est accéléré. Désormais, le niveau de la mer augmente quasiment de 4 mm par an.

Une hausse de 12 mm en 30 ans

Gonéri Le Cozannet, chercheur au BRGM et co-auteur du 6e rapport du GIEC, explique : "C’est lié à la fonte du Goéland […], initiée depuis le début des années 2000, qui fait qu’aujourd’hui on a 4 mm par an et plus 2 mm par an." Sur 30 dernières années, les océans sont donc montés de 12 mm. Cette accélération va s’accélérer. Le GIEC envisage plusieurs scénarios. Si la température du globe augmente de 1,5°C, les océans vont monter d’environ 44 cm. Le pire scénario serait une hausse de 81 cm. En France, c’est une grande partie des côtes qui seront touchées par ces phénomènes de submersion et d’érosion. Il est donc difficile de dire que la montée des eaux n’aura aucun impact.