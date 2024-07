Manifestations anti-bassines : "Ce n'est pas quelque chose de local, c'est mondial", explique l'auteur Nicolas Marjault

Nicolas Marjault a publié un ouvrage sur les mégabassines et la "guerre de l'eau". Dans le 12/13 info, il explique que les mobilisations en cours à La Rochelle, samedi 20 juillet, participent d'un enjeu mondial.

Invité du 12/13 info weekend, Nicolas Marjault est l'auteur de "Bassines, la guerre de l'eau". Il explique que le blocage du port de La Rochelle (Charente-Maritime) par des manifestants anti-bassines, samedi 20 juillet, explique la dimension symbolique de ce choix. Les mobilisations s'attaquent à "un système qui est complètement déconnecté des enjeux climatiques et des conditions d'habitabilité de la biosphère à long terme".

Vers une radicalisation des positions ?

Ces enjeux d'utilisation de l'eau, qui devient de plus en plus rare, voient s'opposer les manifestants et certains agriculteurs. "Ce n'est pas quelque chose de local, c'est mondial", explique-t-il, évoquant notamment le rationnement de l'eau à New Delhi (Inde), où s'étaient développées des "mafias de l'eau". Cette guerre de l'eau sous-jacente risque de "non seulement radicaliser, mais simplifier de manière arbitraire les positions", prévient l'auteur.