Affrontements à Sainte-Soline : la famille d’une victime porte plainte pour tentative de meurtre

Samedi 25 mars, des violences ont éclaté entre des manifestants anti-bassines et les forces de l’ordre. Un manifestant trentenaire a été grièvement blessé à la tête. Sa famille a annoncé déposer plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave aux secours.

Quatre jours après les violents affrontements à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), l’état de santé de l’homme le plus gravement blessé est toujours critique. Ses parents ont porté plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave aux secours. Maître Chloé Chalot, avocate de la famille de la victime, indique : "La conviction de mes clients, c’est la conviction des évidences. Un pronostic vital engagé, des armes de guerre utilisées, un déploiement massif de la force et pas de prise en charge médicale dans les temps."

"On n’enverra pas d’hélicoptère"

Entre le premier appel au SAMU qui signale un blessé grave et sa prise en charge par une ambulance, près d’une heure trente s’est écoulée. Le journal Le Monde a révélé un échange téléphonique entre un médecin situé en périphérie des affrontements et le régulateur du SAMU, basé à plusieurs kilomètres. "On n’enverra pas d’hélicoptère ou de moyen SMUR sur place parce qu’on a ordre de ne pas en envoyer", entend-on dans l’appel. Les autorités affirment que de vives tensions ne permettaient pas l’intervention des secours. Samedi dernier, le SAMU avait engagé quatre équipes sur place. Elles seraient intervenues au moment où les conditions de sécurité étaient remplies. Une enquête judiciaire et deux enquêtes internes doivent faire la lumière sur les conditions d’intervention des secours à Sainte-Soline.