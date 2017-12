"Make our planet great again" : Emmanuel Macron Macron a dévoilé les 18 lauréats de son appel aux chercheurs

Ils sont sept femmes et onze hommes originaires de six pays et veulent "rendre sa grandeur à notre planète". Lundi 11 décembre, Emmanuel a dévoilé les 18 premiers lauréats de l'initiative "Make Our Planet Great Again", lancée après l'annonce par Donald Trump, en juin, de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le climat. Parmi les 18 projets retenus, la majorité (13) provient des Etats-Unis. Mais le Canada, l'Italie, l'Espagne, l'Inde et la Pologne sont également représentés, comme le montre la liste des lauréats, publiée par France 24.

En félicitant les 18 lauréats (sur 1 822 candidats), le chef de l'Etat a appelé à "l'action", deux ans après l'accord de Paris sur le climat conclu à la COP21. "Si l'on veut mieux comprendre ce qui se passe, on a besoin de la science. On a besoin des étudiants, des chercheurs (....)", a déclaré le président français dans un discours lors de l'événement "Tech for Planet" à la Station F. "La recherche fondamentale, la recherche appliquée, nous permettra de gagner cette bataille contre le réchauffement climatique", a-t-il ajouté.

Bravo à tous ceux qui ont répondu au projet #MakeOurPlanetGreatAgain. Vous allez nourrir la vitalité dont nous avons besoin ! pic.twitter.com/X9t0sXdFd4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 11, 2017

Une "opportunité inattendue"

"Amélioration de la prise en compte des nuages dans la modélisation climatique", dynamique du permafrost et des gaz à effets de serre en Sibérie", "lien entre activité des cyclones et dynamique océanique", "compréhension de la zone critique face au changement climatique", etc. : les 18 chercheurs sélectionnés travaillent sur des thématiques différentes, mais tous ont en commun d'étudier le réchauffement climatique et ses effets.

Selon l'Elysée, cité par France 24, "Les sept femmes et onze hommes ont été sélectionnés sur la base de leur projet afin qu'il soit en adéquation avec ceux déjà menés en France, mais aussi sur leur personnalité." L'une des lauréates s'appelle Alessandra Giannini. Pour elle, "'Make our planet great again' est une opportunité inattendue" , a-t-elle assuré à l'AFP. La scientifique italienne, actuellement en poste à l'université de Columbia à New York étudiera en France l'impact du changement climatique sur la saison des pluies en Afrique de l'Ouest.

Faire de la France "un pays leader"

Une deuxième phase de sélection interviendra au printemps 2018 dans un calendrier coordonné avec l'Allemagne, qui rejoint l'initiative et avec laquelle une animation scientifique conjointe sera mise en place.

A la veille d'un sommet consacré au financement de la lutte contre le réchauffement climatique, Emmanuel Macron s'est montré décidé à refuser le "fatalisme". Il a appelé "entrepreneurs", "étudiants" ou encore "universités" à "tout faire pour que la France soit le pays leader" en matière de lutte contre le réchauffement climatique car "c'est notre vocation, et nous avons décidé de le faire".