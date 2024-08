Lac Léman : la pollution aux microplastiques des plages françaises et suisses est "préoccupante", selon une étude

Le lac Léman menacé par une pollution aux microplastiques. À l'initiative de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (Cipel), l'Association franco-suisse pour la sauvegarde du Léman (ASL) a mené une étude en 2021 et 2022, démontrant "l'ampleur de cette pollution", ont indiqué ces deux organisations mardi 20 août dans un communiqué. Les prélèvements ont été effectués sur 25 plages suisses et françaises du Léman, le plus grand lac d'Europe occidentale. L'étude, baptisée "Pla'stock", a révélé une moyenne de 7 600 particules de microplastiques, entre 0,3 mm à 5 mm de longueur, par mètre carré, un chiffre "préoccupant" selon la Cipel et l'ASL.



Une grande partie de cette pollution provient des vêtements que nous lavons. "Ce qui était très intéressant dans cette étude, explique Nicole Gallina, secrétaire générale de la Commission pour la protection du Léman, c'était de voir que 60% de ces particules de microplastiques provenaient de fibres de textiles, qui sont relâchées lors du lavage des vêtements, surtout des vêtements synthétiques."

Des mesures officielles et individuelles sont nécessaires

L'Union européenne va rendre obligatoire l'installation de préfiltres sur les machines à laver d'ici à 2025, mais ce n'est pas le cas de la Suisse. Le gouvernement et la chambre basse du parlement ont rejeté une proposition similaire. Selon Nicole Gallina, les initiatives personnelles sont donc cruciales et ne sont pas compliquées à mettre en place. "Utiliser des sacs de microfibres, laver beaucoup moins, à des températures beaucoup plus froides, utiliser des vêtements plutôt durables", énumère-t-elle.

Les autres plastiques recensés sont issus de la fragmentation de plastiques plus gros, comme les emballages, les mégots de cigarette ou encore les granulés industriels. La Cipel appelle à prendre des mesures pour réduire leur apport dans le lac à travers les affluents et les eaux pluviales.