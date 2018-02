: L'hydrogène, un carburant promis à un bel avenir

Un deux-roues électrique de fabrication française qui roule à l'hydrogène, c'est une première en France. À la place d'une batterie à l'autonomie limitée, c'est un gaz qui produit l'électricité. "On a plus de 100 km d'autonomie avec ce vélo et on le recharge en deux minutes", explique Stéphane Barrault, chef de projet technique Latitude Manche. Saint-Lô (Manche) est la seule ville équipée avec dix vélos à hydrogène mis à la disposition des touristes malgré un coût de 7 500 euros par vélo.

La Manche fait des émules

Une entreprise des environs est intéressée. Elle a mis quatre vélos à hydrogène à la disposition de ses salariés. La Manche a aussi été parmi les premiers départements à tester la voiture à hydrogène. Mais les stations à hydrogène sont quasiment inexistantes. Un obstacle pour le département qui souhaite développer la filière. En matière de sécurité, les pompiers de Saint-Lô ont démontré que rouler à l'hydrogène n'est pas dangereux. La Savoie et Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de suivre l'exemple de la Manche.

