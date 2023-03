Journée mondiale de l'eau : ces conseils pratiques pour réduire sa consommation à la maison

Alors qu’une conférence sur l’eau s’ouvre à New York, un rapport de l’ONU dresse un état des lieux alarmant et évoque un risque "imminent" de crise mondiale. franceinfo se penche sur la question : comment gagner en sobriété dans le quotidien ?

La consommation d’eau moyenne d’un Français est de 150 litres par jour. On consommait 42 litres de moins dans les années 1980. Mais aujourd’hui, on commence à réaliser que la ressource n’est pas infinie, notamment après le record de 32 jours sans pluie en début d’année et la quinzaine de départements à la peine avant même l’arrivée de la chaleur.

Une rare conférence de l’ONU sur l’eau s’ouvre mercredi 22 mars à New York à l’occasion de la journée mondiale de l’eau. Et l'Organisation des Nations unies publie un rapport alarmant mettant en garde sur les généralisations de pénuries d’eau sous la pression de la surconsommation et du changement climatique. Elle rappelle que quelque deux milliards de personnes sont privées d'accès à l'eau potable et 3,6 milliards n'ont pas accès à des services d'assainissement gérés de façon sûre.

150 litres consommés par jour à la maison

Pour un Français, une petite douche correspond à 80 litres d’eau consommée, 200 litres pour un bain. Quand on tire la chasse d’eau des toilettes, ce sont 8 litres qui partent. Une lessive à la machine nécessite 90 litres. Ce sont des gestes du quotidien auxquels on ne pense plus, mais à la fin de la journée, près de 150 litres d’eau sont partis, essentiellement pour l’hygiène corporelle et l’entretien de la maison puisque nous ne buvons qu’1% de toute cette eau consommée et que pas plus de 6% est utilisée pour la cuisine.

Les gestes simples

L’électroménager a certes fait des progrès. Par exemple, quand on lave la vaisselle à la main, on consomme 42 litres alors que le lave-vaisselle en utilisera seulement 12, soit une économie d’eau de 60%. Il y a des évidences aussi comme fermer le robinet le temps de se brosser les dents ou de se savonner les mains, sans quoi, en une minute, 12 litres d’eau s’échappent.

Équiper la douche d’un pommeau économique qui mélange l’air et l’eau permet de diviser le débit par deux. Dans les toilettes, une chasse d’eau à deux boutons-poussoir peut engendrer jusqu’à 60% d’économie.

Pour la vaisselle, prélaver les assiettes avant de les mettre dans la machine est un gâchis évitable. Et, bien entendu, il faut remplir les appareils avant leur mise en marche, le lave-linge comme le lave-vaisselle et privilégier les programmes éco. Ils utilisent environ un tiers d’eau en moins s’ils sont performants. Les plus efficaces sont notés A+++. L’écart éventuel de prix à l’achat peut valoir la peine.

Traquer les fuites

L’ennemi à traquer, ce sont les fuites. Le pire, c’est une chasse d’eau défaillante qui peut perdre jusqu’à 600 litres chaque jour, soit deux euros, soit la consommation d’eau d’une famille de quatre personnes pendant 24 heures. Un robinet qui fuit, lui, laisse couler 120 litres quotidiennement.

Pour en avoir le cœur net, il suffit de placer une feuille de papier hygiénique le long de la cuvette des toilettes. Elle reste sèche ou elle prend l’eau, la réponse est simple. Ou sinon, pour en avoir le coeur net, il est possible de relever les chiffres du compteur d’eau le soir et le matin. S’il y a une fuite, elle sera visible. Non seulement la planète en a besoin, mais avec une facture d’eau d’environ 500 euros annuels, votre porte-monnaie peut-être aussi.