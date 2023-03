Journée mondiale de l’eau : comment réutiliser les eaux usées en France chez soi et à plus grande échelle ?

En France, la quasi-totalité des eaux usées va dans des stations d'épuration pour être ensuite rejetée dans les cours d'eau ou dans la mer alors qu’aux États-Unis, on boit l’eau des toilettes ! Qu’est-ce qui bloque ?

Seules 1% des eaux usées sont utilisées en France, alors que l’Italie en réutilise 8%, l’Espagne 14% et Israël... plus de 80% ! Le retard de la France s'explique d'abord par l'abondance d'eau potable. Pendant très longtemps, on ne se posait même pas la question de savoir s'il était normal d'utiliser de l'eau potable pour nos toilettes, pour le lavage des voitures ou l'arrosage de nos jardins.

>> Sécheresse : "On va modifier les règles d'usage des eaux usées traitées" et "des eaux de pluie", affirme Christophe Béchu

Mais aujourd’hui, tous les signaux sont au rouge en raison de la surconsommation et du réchauffement climatique. À l’occasion de la journée mondiale de l’eau mercredi 22 mars, l’ONU publie un rapport qui alerte sur le "risque imminent" d’une crise mondiale.

En France, on pêche surtout pour des questions d'équipement. Dans les stations d'épuration, certains opérateurs commencent à placer des filtres supplémentaires afin de rendre l'eau "utilisable" pour l'agriculture, l'arrosage des espaces verts et le nettoyage urbain. Mais il faut la transporter, cette eau, et donc construire des canalisations jusque dans les champs. Près de Narbonne par exemple, pour irriguer 80 hectares de vignes, il a fallu construire 7 kilomètres de canalisations. Un coût de 750 000 euros.

Comment faire pour réutiliser l'eau chez soi ?

Imaginez que vous souhaitiez utiliser les eaux usées de votre logement pour vos toilettes, l'arrosage ou le lavage de la voiture. Cela induit dans le logement un système d'épuration et un double circuit d'eau : un pour l'eau usée recyclée, et l'autre pour l'eau potable destinée à votre cuisine, à votre douche, votre lavabo. Une telle installation est surtout imaginable dans les logements neufs. Le gouvernement promet des mesures pour favoriser l'utilisation de ces eaux "grises".

Cela dit, les freins au changement ne sont pas seulement des affaires d'équipements, mais aussi réglementaires : il faut savoir, par exemple, que si on utilise de l'eau potable dans nos chasses d'eau, c'est pour des raisons de sécurité sanitaire, imposées par les autorités.

Boira-t-on un jour l'eau des toilettes ?

C'est déjà possible en Californie. Au sud de Los Angeles, dans le comté d'Orange, l'eau des toilettes, des machines à laver, est récupérée, filtrée, re-filtrée, sur-filtrée dans une station d'épuration très sophistiquée. Et deux millions de personnes boivent cette eau aux origines très particulières, en toute sécurité. Pour le faire en France, il faudrait déjà accepter l’idée de boire l’eau issue d’une telle provenance et surtout, une fois de plus, construire des équipements à cet effet.