Initiatives : Inès ramasse les déchets avec son poney

Cela ressemble à une promenade matinale et pourtant Inès, 16 ans, est au travail. Trois fois par semaine, cette jeune fille originaire de la villle d'Uffholtz (Haut-Rhin), ramasse les détritus sur la voie publique, avec l'aide de sa mère, de sa sœur et de Flocon, son poney. Les déchets recyclables sont d'un côté du panier, le reste d'un autre. Ce job d'été, c'est elle qui l'a inventé. "Maman m'a lancé en me disant 'Ce serait drôle que tu ramasses les déchets avec Flocon'. Je l'ai pris au sérieux et ça s'est concrétisé", raconte-t-elle.

Un projet exemplaire

Derrière son sourire de petite fille, Inès cache une détermination sans failles. Du haut de ses 16 ans, elle a su convaincre la municipalité de l'embaucher en contrat d'été. Inès montre ainsi la voie. La grande vertu du projet d'Inès, c'est son exemplarité. Elle prend le temps d'expliquer son action à chaque passant. À la fin de son contrat, Inès compte dresser le bilan de ses collectes. La quantité de déchets ramassés dans ce village est déjà considérable. L'adolescente aimerait renouveler son action l'été prochain.

Le JT

Les autres sujets du JT