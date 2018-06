Gard : recycler le plastique pêché en mer ?

Les chalutiers arrivent sur le port du Grau-du-Roi (Gard). À côté des bacs à poisson, une poubelle témoigne d'une autre pêche : l'équipage a fait le plein de déchets plastiques. Chaque jour, la mer Méditerranée reçoit 700 tonnes de déchets plastiques dont 80% sont d'origine terrestre. Ces pêcheurs ramassent tout ce qu'ils trouvent. Le ramassage citoyen est ensuite organisé au port ou le plastique est récupéré pour être recyclé, transformé.

Un recyclage spécifique

Mais la matière ne peut pas être triée normalement, car elle a été soumise à un milieu marin et demeure plus fragile. Selon un procédé resté secret, les miettes de plastique récupéré dans la mer sont compressées et s'amalgament afin de créer des pots de fleurs ou des pots à crayon. Ces souvenirs seront bientôt en vente sur la côte afin d'effacer celui d'une pollution quotidienne.

