Info franceinfo Environnement : la directive européenne qui interdit la commercialisation des plastiques à usage unique n'est pas pleinement appliquée, selon un rapport

Après une étude menée en Italie, en Grèce, en France et en Espagne, l'eurodéputé Pascal Canfin constate parfois un manque de volonté politique pour faire interdire la vente de couverts ou de pailles en plastique, comme le réclame la directive européenne.

Deux ans après son entrée en vigueur, la directive européenne qui interdit la commercialisation des produits plastiques à usage unique n'est pas pleinement appliquée, selon les conclusions d'un rapport rédigé par l'eurodéputé Renaissance Pascal Canfin et que franceinfo révèle jeudi 20 juillet. Ce texte est entré en vigueur le 3 juillet 2021 et interdit la commercialisation de dix produits plastiques à usage unique (pailles, coton-tige, couverts, assiettes...) qui représentent 70% des déchets que l'on retrouve dans les mers qui bordent l'Europe.

Dans ce rapport, quatre pays ont été passés au crible par l'eurodéputé Renaissance qui préside la commission Environnement du Parlement européen, la Grèce, l'Italie, la France et l'Espagne. Parmi ces quatre Etats européens, c'est l'Italie qui apparaît comme la mauvaise élève selon les conclusions de ce rapport. Pour Pascal Canfin, "l'Italie a très mal transposé le texte européen. Il n'y a aucun contrôle qui est effectué et in fine aucune sanction. On est donc au degré zéro de la lutte contre les plastiques à usage unique", peste-t-il. Pour lui, la responsabilité en incombe au gouvernement italien qui ne fait pas de l'écologie sa priorité. Le pays "a introduit des exceptions qui altèrent la portée de la directive", détaille le rapport.

La France peut mieux faire

Pascal Canfin salue en revanche les initiatives prises aux îles espagnoles des Baléares précurseurs dans la lutte contre le plastique. Tout cela "se traduit par des contrôles", explique l'eurodéputé. Ils visent notamment des "commerçants par exemple, des restaurants, des bars, des supérettes au bord des plages mais aussi par des sanctions qui ont des niveaux très importants". Aux Baléares, les autorités ont reçu "près de 150 plaintes" concernant les produits plastiques à usage unique. Elles ont prononcé "des sanctions allant de 9 000 euros à 300 000 euros contre des enseignes comme McDonald's ou Burger King", indique le rapport.

Enfin, s'agissant du cas de la France, les contrôles n'ont commencé que le 1er juillet dernier et "à ce stade aucune sanction n'a été réalisée, il faut maintenant passer par cette phase-là", requiert Pascal Canfin. Le député européen appelle même les Français à signaler les contrevenants à la répression des fraudes. Pour ce qui concerne la Grèce, le rapport considère que le pays "a respecté l'ensemble des dispositions de la directive".