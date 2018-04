Indre : fenêtre sur le "pays des 1 000 étangs"

C'est un territoire d'eau et de prairies. La Brenne, deux fois plus grande que la Camargue, est parsemée de milliers d'étangs. Aux confins du Berry, les ciels changeants du printemps accompagnent le ballet des oiseaux. À cette période, le parc de la Brenne, avec ses pruneliers en fleurs, renaît à la vie.

Beaucoup d'espèces protégées

De bon matin, jumelles en main, Vincent et Theo partent découvrir la nature qui s'éveille. Ils rejoignent un poste d'observation. Dans l'objectif : des grèbes et des canards morillons. "Ce que j'aime observer lors de ces petits matins, c'est l'ambiance, le bruit, les couleurs et les mouvements. Chaque espèce cherche son territoire, les oiseaux se disputent une place (...), au bout d'un moment on fait une belle observation", explique Vincent. Aujourd'hui, l'homme entretient ces étangs qui hébergent de nombreuses espèces d'oiseaux protégés. La période des nouvelles nichées ne fait que commencer.

Le JT

Les autres sujets du JT