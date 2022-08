Indonésie : un Français tombé amoureux de Sulawesi, une île paradisiaque au bout du monde

Yoann Parizot, 38 ans, est un Français qui vit dans un village isolé de l’île de Sulawesi, dans l’est de l’Indonésie. De toutes les îles indonésiennes, c’est l’une des plus sauvages et des plus méconnues. Cette île, qui s’apparente à un paradis, ne souffre pas du tourisme de masse. Yoann Parizot en est tombé amoureux. Biologiste marin de formation, c’est lors d’un stage effectué il y a 14 ans que le Français a découvert pour les premières fois les récifs. Depuis, il ne veut plus les quitter.



Des bungalows sur pilotis

Dans les eaux peu profondes, la faune et la flore marines sont très bien préservées. L’île de Sulawesi bénéficie d’une météo très stable, rendant les coraux très résistants. Yoann Parizot, originaire de Menton (Alpes-Maritimes), a construit des bungalows sur pilotis de ses propres mains il y a neuf ans. Il s’est donc improvisé hôtelier. Les touristes viennent y chercher un confort réduit au strict minimum. L’homme s’est marié à une Indonésienne et a eu trois enfants. Il parle désormais la langue. Yoann Parizot ne se voit pas rentrer en France.