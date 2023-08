Incendies à Hawaï : des herbes invasives accusées d'être à l'origine de l'ampleur et la rapidité de propagation des flammes

Une enquête est ouverte pour chercher pour les causes l'incendie qui a ravagé l'île hawaïenne de Maui, causant au moins 111 morts. Des herbes envahissantes importées sur l'archipel seraient à l'origine de la propagation du feu.

Après l'incendie qui a ravagé l'île hawaïenne de Maui il y a une dizaine de jours, le responsable de la gestion des crises de Maui a démissionné. Il a été vivement critiqué pour ne pas avoir déclenché les sirènes d'alarme. Alors qu'une enquête est ouverte pour chercher pour les causes de cet incendie, plusieurs spécialistes accusent les herbes envahissantes.

Les herbes mises en cause sont des combustibles parfaits. Quand elles sèchent, au lieu de se décomposer, elles restent debout longtemps, comme des brins de paille plantés dans le sol, ce qui les rend particulièrement inflammables. Ce sont des espèces de graminées, importées à Hawaï pour servir au pâturage du bétail parce qu'elles repoussent plus facilement que les variétés d'herbes locales.

Mais au départ, elles proviennent d'Afrique et sont habituées à des climats plus secs. Ces dernières années, elles ont donc profité en quelque sorte de la multiplication des épisodes de sécheresse pour se propager sur l'île de Maui. Elles ont envahi les plantations de cannes à sucre abandonnées depuis 30 ans. Ainsi, ces herbes s'enflamment plus vite et repoussent aussi plus vite. C'est un cercle vicieux, qui a rendu l'île très vulnérable face aux incendies.

Un risque connu des autorités

Plusieurs rapports du comté de Maui montrent que le risque d'incendie était connu. D'abord un plan servant à atténuer les risques, réalisé en 2020, déclarait que l'ouest de l'île de Maui, qui a été ravagé par l'incendie, avait 90% de risque d'être frappé par un feu chaque année.

Un autre rapport, de 2021, préconisait de remplacer ces herbes qui servent d'allume-feu, et qui sont près des routes et des habitations. Le comité sur les espèces invasives de Maui alertait encore en janvier dernier. Mais la lutte contre ces herbes est longue et coûteuse. Les autorités locales se sont déjà plaint, par le passé, du manque de moyens, et ont demandé de l'aide à l'Etat hawaïen.

Les herbes augmentent de 150% la fréquence des feux

Ces herbes ont d'ailleurs contribué à la propagation d'autres incendies récemment. Elles sont aussi mises en cause dans l'ouest des Etats-Unis. Notamment pour l'incendie de Camp Fire, en Californie, qui a fait plus de 80 morts en 2018. Une ligne électrique avait mis le feu à des herbes sèches. Ce sont ces herbes aussi qui permettent aux incendies de se propager dans le désert de l'Arizona et de menacer les cactus.

Selon une étude américaine, six espèces d'herbes envahissantes sont responsables d'une augmentation de jusqu'à 150% de la fréquence des feux. Et cela pourrait encore s'aggraver avec le réchauffement climatique.