Témoignage Incendies à Hawaï : effrayée par les "voitures qui explosaient", une habitante a passé plusieurs heures dans l'eau pour échapper aux flammes

Plus de 100 personnes sont mortes et plusieurs centaines sont encore portées disparues après les incendies monstres qui ont frappé l'archipel américain. Annelise Cochran, habitante de Lahaina, s'est réfugiée dans l'eau pour échapper aux flammes.

"Le feu brûlait les bâtiments, c'était intense. On avait du mal à ouvrir les yeux, à respirer", se souvient Annelise Cochran. Cette femme de 30 ans habite à Lahaina sur l'île de Maui, une des îles de l'archipel d'Hawaï touchées par les incendies monstres qui ont frappé l'archipel. Le bilan dépasse désormais les 100 morts, selon le gouverneur d'Hawaï, et plusieurs centaines de personnes sont encore portées disparues .

>> DOCUMENT FRANCEINFO. Incendies à Hawaï : "On a l'impression qu'on a survécu à une guerre", raconte un rescapé français

"On faisait de notre mieux pour rester en sécurité sur la jetée, en essayant de se déplacer un petit peu d'un côté ou de l'autre, en fonction de là où les flammes étaient les plus intenses, en tâchant de s'éloigner le plus possible du brasier", poursuit Annelise. Car il faut bien se rendre compte que Lahaina est l'une des villes de l'archipel où les incendies ont été les plus intenses. Elle a presque été intégralement détruite par les flammes.

Pour échapper au brasier, la trentenaire s’est précipitée vers la jetée et la mer, où elle a passé des heures avec des dizaines d’autres habitants de l’île, avant d’être secourue. "Je ne me suis pas immergée complètement dans l'eau avant que les voitures ne commencent à exploser", confie-t-elle.

Le choix entre le brasier et l'hypothermie

"La chose la plus effrayante qui soit arrivée cette nuit, ce sont les voitures qui explosaient. À chaque fois, cela dégageait une grosse boule de chaleur et un air très toxique. Ça gênait nos cordes vocales, ça nous empêchait de parler les uns avec les autres", se souvient Annelise Cochrane.

"J'ai commencé à perdre conscience, à halluciner. À ce moment-là, j'étais complètement dans l'eau parce qu'il faisait très chaud. Il y avait des braises partout." Annelise Cochrane, habitante de Lahaina à franceinfo

"On a donc passé quelques heures immergés et le reste du temps, on était assis sur les rochers et les vagues nous frappaient, ajoute-t-elle. Même dans une eau tiède comme celle-là, vous pouvez aussi souffrir d'hypothermie. Cela prend juste quelques heures parce que si l'eau est plus froide que votre température corporelle, vous perdez votre chaleur quoi qu'il arrive."

À fuir les flammes, Annelise a donc failli mourir de froid. "J'ai eu si froid qu'à deux ou trois reprises, j'ai dû d'escalader la jetée pour me rapprocher avec autant de précautions que possible du feu. Parce que c'était la seule solution pour moi dans le choc."