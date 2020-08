VIDEO. Hérault : l'étang de Thau est de moins en moins pollué

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est le plus grand plan d'eau de la région Occitanie et un lieu propice à la conchyliculture depuis l'Antiquité. À Marseillan, dans l'Hérault, l'étang de Thau représente 7 000 hectares séparés du golfe du Lion par un cordon de sable. Un écrin terni par des problèmes de pollution pendant des décennies. Les coquillages étaient régulièrement asphyxiés par le pourrissement des algues.

Les métaux lourds et hydrocarbures en baisse constante depuis 30 ans

Mais aujourd'hui, la qualité de l'eau est bien meilleure, comparable à celle d'avant 1970. Dominique mesure régulièrement la pollution chimique présente dans la chair des moules et des huîtres. Les niveaux en métaux lourds, hydrocarbures et dioxines, hérités du passé industriel, sont en baisse constante depuis 30 ans. "Tous ces polluants historiques et persistants sont sur des tendances à la décroissance", assure le chimiste de l'environnement. En cause notamment, la fermeture d'une raffinerie sur le bassin versant. Cette qualité de l'eau de l'étang de Thau est également due à de vastes travaux d'assainissement.

