VIDEO. Climat : \"On continuera jusqu\'à ce qu\'ils prennent des mesures\" : la mobilisation des jeunes ne faiblit pas

Les jeunes du monde entier ont fait grève pour le climat ce vendredi 20 septembre. À travers le monde, la mobilisation n'a pas faibli, à quelques jours du sommet sur l'Action climatique organisé à New York, qui doit être l'occasion pour les États de relever leurs objectifs afin de s'aligner avec l'Accord de Paris.

On ne veut pas que notre planète meure.

Brut est allé à la rencontre des ces jeunes à Tokyo, en passant par New Delhi, Londres, New York, Mexico, Madrid ou encore Paris. "Vous pouvez avoir la santé, l'éducation, une famille, mais sans cette planète, nous n'avons rien. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça", a tonné une Madrilène. À Londres, d'autres crient leur "droit politique de vivre en paix et en harmonie avec les autres". À Paris, on veut "avoir un futur et on veut que tous les gens de cette planète aient un futur."

Les messages furent forts et n'ont pas manqué d'interpeller. Au total, plus de 5000 événements étaient prévus sur toute la planète et Greta Thunberg s'est adressée par lien vidéo, en suédois, aux milliers de manifestants rassemblés sur une place de Stockholm. Le vendredi 27 septembre, pendant l'Assemblée générale de l'ONU, aura lieu une autre grève mondiale coordonnée.