"Toi et moi, on forme une équipe" : Greta Thunberg rencontre Barack Obama à Washington

Un check relayé sur les réseaux sociaux. L'ancien président américain, Barack Obama, a reçu Greta Thunerg à Washington, mardi 17 septembre. La jeune suédoise, en séjour aux Etats-Unis en vue du sommet sur le climat de l'ONU, a été accueilli par la Obama Fondation. Créée par les époux Obama, l'organisation souhaite "encourager les gens à passer à l'action et leur donner la force de changer leur monde pour le rendre meilleur."

Barack Obama a loué en l'adolescente de 16 ans "l'une des plus grandes défenseures de notre planète". Dans une vidéo relayée par l'organisation, l'activiste et l'ancien chef des Etats-Unis, entre deux "fist bumps", font état de l'engouement des jeunes américains pour la défense de l'environnement.

Our future will be shaped by the next generation—and @GretaThunberg isn't waiting to get started. At 16, Greta is a leading voice in the fight to save our planet. Yesterday, she sat down with @BarackObama for a conversation about how no one is too young to change the world. pic.twitter.com/7qnIXyUY8P