Manifestation pour le climat : New York encourage ses élèves à participer en les excusant de louper l'école

Les autorités new-yorkaises ont donné jeudi 12 septembre leur bénédiction aux élèves qui veulent rater l'école pour participer à la grande manifestation pour le climat prévue le 20 septembre, emmenée par la jeune Suédoise Greta Thunberg.

L'administration scolaire, qui gère plus de 1700 écoles publiques sous l'autorité du maire démocrate et très anti-Trump Bill de Blasio, a annoncé dans un tweet qu'elle "excuserait les absences des écoliers qui participeront à la grève pour le climat du 20 septembre".

.@NYCschools will excuse absences of students participating in the #ClimateStrike on Friday 9/20. Students will need parental consent. Younger students can only leave school with a parent. https://t.co/hcBO1Cnb3m