Greta Thunberg : l’icône du climat

Souvent critiquée, la militante Greta Thunberg est revenue dans l’émission "Envoyé spécial" sur son engagement pour le climat. "C’est arrivé si vite, je ne comprends toujours pas pourquoi. C’était peut-être le bon moment ou la bonne chose à faire. Personne n’aurait pu prévoir qu’il se passerait cela. Certainement pas moi. C’est encore un choc pour moi, mais dans le bon sens. C’est une grosse responsabilité d’avoir une parole si publique et que les gens m’écoutent de cette manière", confie la jeune suédoise âgée de 17 ans.

"Nous changeons les choses"

Et la militante d’ajouter : "Je leur demande d’écouter la science et les scientifiques. C’est moi qui écris les discours. Et bien entendu, je veux que tout y soit parfaitement correct. Quand ils sont prêts, je les envoie à des scientifiques pour qu’ils s’assurent que tout est exact. Mais je suis flattée qu’on pense qu’ils sont trop bons pour être de moi. J’y vois la preuve qu’avec ce mouvement, nous changeons les choses."