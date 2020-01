Greta Thunberg accuse le Forum économique mondial de Davos d'avoir "complètement ignoré" les revendications climatiques

"Nous avions quelques revendications (en arrivant). Évidemment elles ont été complètement ignorées. Mais nous nous y attendions". Greta Thunberg a dressé son bilan du Forum économique mondial de Davos (Suisse) vendredi 24 janvier. Invitée pour la deuxième année consécutive au rassemblement annuel de l'élite politique et économique, la jeune militante écologiste a conclu sa semaine en organisant au pied des pistes sa "grève pour le climat".

"Cela n'a évidemment pas d'effet. Nous sommes constamment critiqués de cette manière. Si nous y faisions attention nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons. Nous nous mettons nous-même sous le feu des projecteurs", a analysé la militante qui a demandé un arrêt immédiat du financement des énergies fossiles. Visée, sans être nommée directement, par le discours de Donald Trump qui avait ainsi fustigé les "prophètes de malheur et les prédictions d'apocalypse", climatique, dans un discours mardi 21 janvier.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin avait conseillé jeudi à Greta Thunberg de "faire des études d'économie et d'aller à l'université". "Qui est-elle? Une cheffe économiste?", avait ironisé le ministre. La jeune Suédoise, qui a interrompu pour un an son cursus scolaire afin de se consacrer à la mobilisation climatique, avait répliqué sur Twitter qu'il n'y avait "pas besoin de diplôme universitaire" pour déterminer que les efforts de réduction des émissions de CO2 étaient insuffisants, graphique à l'appui.

My gap year ends in August, but it doesn’t take a college degree in economics to realise that our remaining 1,5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsidies and investments don’t add up. 1/3 pic.twitter.com/1virpuOyYG