"Elle sera un super modèle pour mon bébé" : à New York, une manifestation pour le climat... et pour voir Greta Thunberg

Arrivée à New York après une traversée de l'Atlantique en voilier, la jeune militante écologiste a participé vendredi à une manifestation "Friday for Future" devant le siège de l'Organisation des Nations unies.

L'école buissonnière pour sensibiliser à l'urgence climatique : cette idée des "Fridays for Future", c'est Greta Thunberg qui l'a lancée, il y a un an. Depuis, elle a fait des émules en Europe et dans le monde et vendredi 30 août, la Suédoise de 16 ans a participé à sa première manifestation new-yorkaise pour le climat aux côtés de plusieurs centaines de jeunes, à deux pas du siège de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Dans le rassemblement, sur les bords de l'East River, la jeune militante devenue une icône de la lutte contre le réchauffement climatique est restée discrète. Elle a traversé l'Atlantique en voilier pendant 15 jours pour participer au sommet de l'ONU sur le climat du 23 septembre. Nick, lui, n'a pas eu autant de route à faire pour rejoindre ce rassemblement. Ce Canadien de 17 ans ne voulait pas manquer ce Friday for Future en présence de Greta. "C'est génial que les jeunes se lancent enfin et fassent ce que la plupart des politiciens n'ont pas la volonté de faire, se réjouit Nick. Les jeunes passent à l'action, ils font pression sur les décideurs en leur demandant de faire quelque chose pour leur futur et celui de la planète. Pas juste pour l'homme, mais pour tout ce qui vit sur Terre."

"Tant que Greta éveille les consciences..."

Le mouvement initié par Greta Thunberg est désormais suivi par les parents de ces militants parfois très jeunes. C'est le cas de Christina, son bébé dans les bras. "Larsson a quatorze mois, c'est sa toute première manif. Je voulais qu'il soit là parce que je crois que Greta sera un super modèle pour lui."

Greta peut montrer qu'une seule personne peut changer le monde si elle le veut vraiment.Christinaà franceinfo

Lors de ce sit-in modeste mais très médiatisé, Alicia tente d'apercevoir Greta Thunberg derrière une forêt de caméras. "Tant que Greta éveille les consciences, tant qu'elle montre au monde ce qu'il se passe sur Terre, je crois qu'on peut vraiment faire la différence", raconte cette jeune femme. Greta Thunberg devrait continuer à se montrer dans un pays qui ne la connaît pas vraiment. Elle a un peu plus de trois semaines pour le faire avant le Sommet de l'ONU sur le climat. Un défilé géant est prévu le 20 septembre à New York, censé faire pression sur les dirigeants du monde entier qui participeront au sommet, le 23 septembre.