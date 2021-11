COP 26 : le bilan de la conférence mondiale sur le climat est "tragique", juge Delphine Batho

La 26e conférence mondiale sur le climat, plus communément appelée COP26, s'est achevée samedi 13 novembre à Glasgow (Royaume-Uni). Un sommet qui a accouché d'un accord en demi-teinte, s'agissant de la lutte contre le réchauffement climatique. L'ancienne ministre de l'Ecologie Delphine Batho a ainsi jugé "tragique" le bilan de cette réunion internationale, lundi 15 novembre, dans l'émission "Votre invitée politique".

"On a déjà franchi des points de bascule dans l'accélération du réchauffement climatique et, en fait, cette COP, comme l'a très bien résumé Greta Thunberg, c'est 'bla bla bla'", a poursuivi la députée des Deux-Sèvres, ex-candidate à la primaire écologiste et désormais soutien de Yannick Jadot à la présidentielle de 2022. "La COP dit : 'On reporte les engagements à plus tard, on verra dans trois ans'. Ce n'est pas sérieux."