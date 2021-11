La COP26 est un "échec", juge Greta Thunberg devant des milliers de jeunes rassemblés à Glasgow

La conférence sur le climat est d'ores et déjà "un échec", a fustigé vendredi 5 novembre Greta Thunberg, lors d'une manifestation à Glasgow (Ecosse, Royaume-Uni), où se tient la COP26. La militante suédoise, figure du mouvement des jeunes pour le climat, a qualifié le sommet de "célébration du 'business as usual' et du blabla". "Ce n'est pas un secret que la COP26 est un échec", a-t-elle lancé à plusieurs milliers de militants rassemblés pour appeler les dirigeants à l'action. "Ils ne peuvent pas ne pas tenir compte du consensus scientifique et ils ne peuvent pas nous ignorer", a-t-elle lancé.

"Nos leaders ne montrent pas le chemin, voici à quoi ressemble le leadership", a-t-elle poursuivi en désignant la foule. "Nos rois sont nus", a-t-elle lancé à propos des dirigeants rassemblés pour la COP26. "L'Histoire les jugera sévèrement", a-t-elle ajouté, les accusant une fois de plus d'inaction et en évoquant un "festival de greenwashing".

Une deuxième journée de manifestations est prévue samedi à Glasgow, à l'issue de la première semaine de la COP26. Les activistes veulent à nouveau mettre en avant l'urgence climatique face aux effets dévastateurs, à travers la planète, de la hausse des températures due aux émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines.