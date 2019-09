Climat : le sommet de l'ONU est-il celui de la dernière chance ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'icône des jeunes mobilisée pour le climat à la tribune des Nations unies. Lundi 23 septembre à New York (États-Unis), Greta Thunberg a livré son réquisitoire face aux dirigeants de la planète. "Vous vous tournez tous vers nous les jeunes en quête d'espoir. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses", a-t-elle lancé à l'assistance. Un message applaudi par l'assemblée.

Donald Trump s'invite au sommet

Donald Trump, qui n'avait pourtant pas prévu de participer à cette réunion, a pris place dans l'assemblée, avant de quitter la salle quelques minutes plus tard, tout à coup concerné par les enjeux climatiques. "Je crois beaucoup en l'air propre et l'eau propre. Tous les pays devraient s'unir et faire cela. Ils devraient le faire pour eux-mêmes, c'est très important", explique le président américain.

