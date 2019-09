Climat : la jeunesse reçue à l'ONU

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"Avant les chefs d'État lundi 23 septembre, ce sont les jeunes qui sont à l'honneur aujourd'hui ici aux Nations unies. Ils vont faire une liste de propositions qui seront soumises aux chefs d'État. Ils seront entre 600 et 700 à participer à ce sommet inédit. L'ONU veut les impliquer, mais aussi les remercier. Le mouvement de Greta Thunberg, Fridays For Future, a reçu le prix de 'Champion de la terre' ", explique Mathilde Gracia.

Les gouvernements appelés à agir

"L'ONU est reconnaissante envers les jeunes, mais met la pression sur les États, ils doivent faire plus d'efforts, aller plus loin. Ils doivent revenir avec des propositions concrètes, avec des plans d'actions et de réduction des gaz à effet de serre et plus seulement des beaux discours", termine la journaliste.