Climat : Greta Thunberg, figure du mouvement, présente dans le cortège new-yorkais

Des centaines de milliers de New Yorkais, qui manifestaient vendredi 20 septembre pour le climat, ont pu se vanter de compter parmi eux Greta Thunberg, jeune militante suédoise à l'origine de cet appel. Un évènement qui a rassemblé environ 250 000 personnes, relate notre envoyée spéciale à New York Mathilde Garcia.

"C'est un problème qui va nous affecter nous"

La ferveur new-yorkaise a redoublé grâce à la présence dans le cortège de Greta Thunberg. La jeune suédoise de 16 ans a été reçue par Barack Obama il y a quelques jours et a parlé devant le Congrès américain. Sa venue était donc très importante. "C'est un problème qui va nous affecter nous (...) Si on attend que notre gouvernement fasse quelque chose, on va jamais arriver à rien", se désole une jeune Française expatriée à New York.