Le billet vert. Les marches pour le climat et le "World CleanUp Day" ce 21 septembre

Greta Thunberg avec des activistes devant le siège des Nations unies à New York lors d'une manifestation contre le dérèglement climatique, le 12 septembre 2019. (BRYAN R. SMITH / AFP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Aujourd’hui en France et dans le monde auront lieu des marches pour le climat mais dans un contexte particulier car nous sommes à deux jours du Sommet Action Climat qui aura lieu à l’ONU ce lundi 23 septembre. Et ces marches sont un signal donné aux pays membres pour concrétiser et accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Et c’est, entre autres, à Paris que l’une de ces marches se déroulera dans la journée à partir de 13h, ce samedi 21 septembre.

Ces manifestations ont commencé vendredi 20 septembre avec les lycéens en grève. A l’appel de la jeune écologiste Greta Thunberg, des millions de jeunes se mobilisent à travers le monde. Ces grèves sont un appel lancé, pour que la prise de conscience soit générale et efficace auprès des dirigeants de chaque pays.

"La planète va mal et les actions sont dérisoires"

Le message est le même sur le fond, mais un communiqué, entre autres, du mouvement Youth For Climate (les jeunes pour le climat) indique que si leurs demandes étaient insuffisamment prises en considération lors du sommet de L’ONU ils rejoindront les actions des ONG, organisatrices des marches pour le climat, lesquelles encourageront des actions plus drastiques comme la désobéissance civile par exemple.

La désobéissance civile, ce sont des mouvements pacifistes, mais assumés, comme par exemple se coucher sur la voie, en bloquant la circulation, voire, des grèves et rassemblements gigantesques, utilisés jadis par des figures telles que Gandhi ou Martin Luther King.

Selon l’IFOP 93% des 18/24 ans sont inquiets du réchauffement climatique, et ont peur de ne pas pouvoir se projeter dans un avenir décent, faire des enfants, ou continuer de profiter de la planète tell,e qu’elle est. Cela crée chez certains jeunes de l’éco-anxiété, pouvant aller jusqu’au burn out.

Le World CleanUp Day, samedi 21 septembre, journée mondiale du nettoyage de la planète

Aujourd’hui a lieu World CleanUp Day, en français le jour du nettoyage des déchets dans le monde. Cela part d’un constat que chaque année, plus d’un milliard de tonnes de déchets sont créés par les humains.

15 millions de personnes travaillent à leur recyclage dont beaucoup d’enfants dans les pays du sud qui s’intoxiquent avec des déchets électroniques. Ce World Clean UpDay, est suivi par des milliers de personnes qui ramassent les plastiques qui polluent la nature. C’est surtout une prise de conscience fondamentale : la réduction des déchets à la source est une nécessité vitale pour l’environnement.